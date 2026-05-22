Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Frontalzusammenstoß auf der Rechenbergstraße - Vier Personen schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rechenbergstraße (L94) sind am Donnerstagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand befuhr ein 42-jähriger Audifahrer gegen 18.15 Uhr die Rechenbergstraße aus Dissen kommend in Fahrtrichtung Wellingholzhausen. Im Bereich einer Kurve geriet der Mann mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Arteon, der mit vier Personen besetzt war.

Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Der entgegenkommende Pkw überschlug sich zudem.

Die vier Insassen des VW - zwei Männer im Alter von 52 und 45 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 40 und 45 Jahren - erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der Audifahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Audi vom Typ A6 beschlagnahmt.

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