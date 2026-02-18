POL-PPRP: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Eine 83-jährige Fahrradfahrerin wurde am Dienstag (17.02.206, gegen 10:45 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in der Hochfeldstraße verletzt. Eine 76-jährige Autofahrerin missachtete beim Linksabbiegen in die Königsbacher Straße den Vorrang der entgegenkommenden Radfahrerin. Die 83-Jährige stürzte und zog sich, nach ersten Erkenntnissen, leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
