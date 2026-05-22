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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 8:30 Uhr und 12:00 Uhr, kam es im Ortskern von Bad Rothenfelde zwischen dem Niedersachsenring und dem Helferner Weg zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach möglichem Diebesgut. Anschließend verließen die Täter mit Diebesgut das Wohnhaus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesgutes sind Bestandteil laufender Ermittlungen und können derzeit noch nicht exakt beziffert werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wohngebietes beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dissen unter der Telefonnummer 05421 / 931280 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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