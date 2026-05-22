Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Göttingen/Berlin/Mannheim/Köln: Öffentlichkeitsfahndung - Zwei Mädchen vermisst - Polizei bittet um Hinweise (Foto)

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Osnabrück (ots)

Seit Donnerstagmorgen werden zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren aus Osnabrück vermisst. Nach aktuellem Ermittlungsstand verließen beide gegen 7 Uhr ihre jeweiligen Wohnanschriften, um zur Schule zu fahren. Dort kamen sie jedoch nicht an. Zunächst meldete die Mutter die 12-jährige Elif als vermisst. Kurz darauf erstatteten auch die Eltern der 13-jährigen Selcan eine Vermisstenanzeige. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass sich Elif und Selcan zunächst gemeinsam in der Osnabrücker Innenstadt aufgehalten haben könnten. Nach Angaben von Schülern sollen sie die Stadt anschließend in unbekannte Richtung verlassen haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten sich die Vermissten in Osnabrück, aber möglicherweise auch im Raum Berlin, Göttingen, Mannheim oder Köln aufhalten. Konkrete Hinweise zu einem aktuellen Aufenthaltsort liegen bislang nicht vor.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Mädchen. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Die 13-jährige Selcan wird wie folgt beschrieben:

- schwarze Stoffhose - schwarze Übergangsjacke - lange, zusammengebundene schwarze Haare - kleine Handtasche - weiße Schuhe der Marke "Nike Air Force One"

Die 12-jährige Elif wird wie folgt beschrieben:

- etwa 150 cm groß - schlanke Statur - sehr lange dunkelbraune Haare - langer Mantel bis über die Knie - schwarze Hose - schwarze Schuhe der Marke Nike - braune Tasche der Marke Louis Vuitton mit goldfarbenen Ketten

Lichtbilder der Vermissten sind der Meldung beigefügt.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Mädchen machen können oder die Vermissten seit Mittwochmorgen gesehen haben, sich unter 0541/327-2115 oder 0541/327-2215 zu melden. Hinweise werden zudem von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

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