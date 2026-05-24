Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Schwerpunktkontrolle "Motorradfahrende" - Bilanz eines Kontrolltages

Osnabrück (ots)

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle überprüfte die Polizei am Samstag bei gutem Wetter Motorradfahrende im Bereich Bad Iburg. Ziel der Maßnahme war die Kontrolle des technischen Zustands der Motorräder, insbesondere hinsichtlich technischer Mängel und unzulässiger Bauartveränderungen, sowie die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. Ergänzend wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 112 Motorräder. Davon wurden 49 Fahrzeuge beanstandet. Die festgestellten Mängel betrafen insbesondere lichttechnische Einrichtungen, die Bereifung, Abgasanlagen, das Fahrwerk sowie unzulässig verbaute Zubehörteile wie Endschalldämpfer und Fußrasten.

Fünf Motorradfahrenden wurde aufgrund gravierender technischer Mängel die Weiterfahrt unmittelbar untersagt. Gründe hierfür waren unter anderem nicht zulässige Abgasanlagen sowie austretendes Gabelöl.

Bei zwei Motorrädern fehlten sowohl die vorgeschriebenen Rückspiegel als auch die Fahrtrichtungsanzeiger. Darüber hinaus besteht in beiden Fällen der Verdacht einer unerlaubten Leistungssteigerung.

Bei einem weiteren Motorrad wurde der zulässige Geräuschgrenzwert um 10 Dezibel überschritten.

Neben den technischen Kontrollen führten die Einsatzkräfte am Kontrollort auch Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurden insgesamt sechs Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt, darunter vier Motorradfahrende und zwei Pkw-Fahrende. Der höchste gemessene Wert lag sowohl bei einem Motorrad als auch bei einem Pkw bei 135 km/h - erlaubt waren an dieser Stelle 50 km/h.

An der Schwerpunktkontrolle nahmen neben Kräften der Polizei Niedersachsen auch Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Steinfurt aus Nordrhein-Westfalen teil. Der gemeinsame Einsatz bot einen guten bundeslandübergreifenden fachlichen Austausch und unterstreicht die enge Zusammenarbeit der Polizeibehörden über Landesgrenzen hinweg.

Die Polizei bewertet die Kontrollmaßnahme insgesamt positiv. Sowohl aus der Bevölkerung als auch von zahlreichen kontrollierten Motorradfahrenden wurde die Schwerpunktkontrolle überwiegend positiv wahrgenommen. Ziel der Maßnahmen bleibt es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Gefahren durch technische Mängel, unzulässige Veränderungen sowie überhöhte Geschwindigkeit frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell