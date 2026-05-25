PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Körperliche Auseinandersetzung im Schlossgarten - Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es im Schlossgarten im Bereich der dortigen Mensa zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach Aussagen von Zeugen gerieten gegen 14.50 Uhr etwa sechs Männer aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen unter anderem ein Stock, eine Bierflasche sowie Pfefferspray eingesetzt worden sein. Einsatzkräfte der Polizei trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein und konnten die Situation beruhigen. Die Beteiligten wurden getrennt voneinander befragt. Nach aktuellem Stand kannten sich einige der beteiligten Personen bereits im Vorfeld. Mehrere Männer erlitten leichte Verletzungen. Rettungsdienstliche Maßnahmen waren teilweise erforderlich. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein und sprach gegen Beteiligte Platzverweise aus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 11:33

    POL-OS: Dissen: Nächtlicher Unfall - BMW prallt gegen Metallzaun

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Montag kam es in der Dieter-Fuchs-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gegen kurz nach 1 Uhr befuhr ein 21-jähriger mit seinem BMW die Dieter-Fuchs-Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der blaue Mittelklassewagen mit einem Metallzaun. Verletzt wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren