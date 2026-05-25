Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Körperliche Auseinandersetzung im Schlossgarten - Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es im Schlossgarten im Bereich der dortigen Mensa zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach Aussagen von Zeugen gerieten gegen 14.50 Uhr etwa sechs Männer aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen unter anderem ein Stock, eine Bierflasche sowie Pfefferspray eingesetzt worden sein. Einsatzkräfte der Polizei trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein und konnten die Situation beruhigen. Die Beteiligten wurden getrennt voneinander befragt. Nach aktuellem Stand kannten sich einige der beteiligten Personen bereits im Vorfeld. Mehrere Männer erlitten leichte Verletzungen. Rettungsdienstliche Maßnahmen waren teilweise erforderlich. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein und sprach gegen Beteiligte Platzverweise aus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf dauern an.

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