Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Einbruch in Garage - Hochwertige E-Bikes und Werkzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Sonntag 00:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr gewaltsam in die Garage eines Wohnhauses am Lutterdamm ein.

Aus dem Inneren der Garage entwendeten die Kriminellen zwei hochwertige E-Bikes sowie diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Bramsche bittet nun Zeugen um Hinweise. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Lutterdamms beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

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