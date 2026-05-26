Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Radfahrer - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstag gegen 10:00 Uhr kam es im Bereich der Wehberger Straße / Im Walsumer Esch zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Radfahrer den Radweg der Wehberger Straße aus Ankum in Richtung Bersenbrück. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die Straße "Im Walsumer Esch" in Richtung Wehberger Straße und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden Sattelzug und dem Radfahrer.

Der 20-jährige Radfahrer wurde nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde die Unfallaufnahme durch ein Team des Zentralen Verkehrsdienstes der Polizei Osnabrück übernommen. Die Maßnahmen zur Rekonstruktion des Geschehens dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kommt es zu temporären Straßensperrungen im Bereich der Unfallstelle.

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