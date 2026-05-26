Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Diebesgut in Bettdeckenbezug transportiert? - Polizei bittet um Hinweise

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Osnabrück (ots)

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Bad Essen-Wehrendorf ermittelt die Polizei in Bohmte derzeit wegen bandenmäßigen Diebstahls (wir berichteten).

Im Bereich Bohmte wurde nun durch einen Spaziergänger eine große Menge Isolierungen von Kupferkabeln gefunden. Dieses Material könnte aus dem erwähnten Einbruch stammen. Die Isolierungen wurden offensichtlich in eher auffälligen "Behältnissen" transportiert - zum einen in einem orange-schwarz-gestreiften Bezugsstoff; zum anderen in einem farbigen Bettdeckenbezug (siehe Fotos).

Wer kann Hinweise zur Herkunft des Bezugsstoffs und Bettdeckenbezugs geben? Zeugen können sich unter Telefon 05471/971-0 melden. Hier geht es zur Pressemitteilung aus der vergangenen Woche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6279750

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