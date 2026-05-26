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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Autofahrer und Zeugen gesucht nach Unfall in der Mönkedieckstraße

Osnabrück (ots)

Heute Morgen kam es gegen 10.35 Uhr in der Mönckedieckstraße im Bereich der dortigen Supermärkte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Auto und einer Radfahrerin. Der Zusammenstoß ereignete sich kurz nachdem das Auto einen Supermarktparkplatz verlassen hatte. Nach dem Unfall erkundigte sich der Fahrer - ein etwa 60 Jahre alter Mann - nach dem Gesundheitszustand der Radfahrerin. Diese gab an, verletzt zu sein, jedoch keinen Rettungswagen zu benötigen. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinem weißen Fahrzeug von der Unfallstelle. Die Polizei hat den Unfall wenig später aufgenommen und sucht nun dringend nach dem Autofahrer sowie nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können. Hinweise bitte an die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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