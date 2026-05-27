Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz am Eberleplatz? Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bereits am Dienstag, den 12. Mai, kam es vermutlich gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Eberleplatz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein Ford auf dem Parkplatz, als ein Mercedes an diesem vorbeifuhr und touchierte. Der Mercedes setzte seine Fahrt nach der vermeintlichen Kollision anschließend fort, konnte jedoch an der Halteranschrift angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob es tatsächlich zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen gekommen ist.

Zum Vorfallszeitpunkt sollen sich zwei bislang unbekannte männliche Zeugen vor Ort befunden haben, die Angaben zum Geschehen machen konnten. Diese sowie weitere Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2533 oder 0541/327-2515 zu melden.

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