POL-DA: Raunheim: Verdacht auf illegales Glücksspiel - Zwei Spielautomaten beschlagnahmt
Raunheim (ots)
Am Dienstagabend (26.05.) führten Beamte der Polizeistationen Rüsselsheim und Kelsterbach eine Gaststättenkontrolle durch.
Bei der Überprüfung einer Lokalität in der Innenstadt beschlagnahmten die Kontrolleure hierbei, in einem offenbar explizit dafür hergerichtetem Kellerraum, zwei unerlaubte Geldspielautomaten. Gegen den Betreiber wurde anschließend ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet.
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