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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Verdacht auf illegales Glücksspiel - Zwei Spielautomaten beschlagnahmt

Raunheim (ots)

Am Dienstagabend (26.05.) führten Beamte der Polizeistationen Rüsselsheim und Kelsterbach eine Gaststättenkontrolle durch.

Bei der Überprüfung einer Lokalität in der Innenstadt beschlagnahmten die Kontrolleure hierbei, in einem offenbar explizit dafür hergerichtetem Kellerraum, zwei unerlaubte Geldspielautomaten. Gegen den Betreiber wurde anschließend ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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