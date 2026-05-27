Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/Hainstadt: Brand in Unterstand greift auf Fahrzeuge über

Breuberg (ots)

Am Dienstagabend (26.05.), kurz nach 20.30 Uhr, wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Brand im Bereich eines Wohnhauses in der Quellenstraße gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach in einem Unterstand aus bislang noch unbekannten Gründen ein Brand aus. Das Feuer griff anschließend auf zwei in der Nähe des Gebäudes abgestellte Fahrzeuge über. Beide Autos wurden hierbei zerstört. Zudem wurde unter anderem auch die Hausfassade und ein Teil des Dachstuhls eines benachbarten Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der durch den Brand entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf insgesamt mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Erbach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell