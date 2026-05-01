POL-PDNR: Presseerstmeldung zu Waldbrand, Gemarkung Friesenhagen

Puderbach (ots) - Am 23.03.26 gegen 16:25 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus ein rotfarbener Kleinwagen mit erheblichen Beschädigungen und einer unsicheren Fahrweise in der Ortslage Puderbach gemeldet. Durch die Fahrweise wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Unter anderem habe eine Familie mit Kinderwagen, welche die Straße "Ackerweg" auf Höhe der Kirche ...

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