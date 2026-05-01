Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Presseerstmeldung zu Waldbrand, Gemarkung Friesenhagen
Friesenhagen (ots)
Derzeit läuft ein Großeinsatz der freiwilligen Feuerwehren aus mehreren Verbandsgemeinden im Kreis Altenkirchen im Bereich Friesenhagen. Ein Waldbrand von ca. 2ha Ausmaß wird bekämpft. Im Einsatz befindet sich auch ein Hubschrauber der Polizei. Von Anfragen bitten wird abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Knautz
Telefon: 02741-9260
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell