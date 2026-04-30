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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährdung des Straßenverkehrs in Puderbach - Zeugensuche

Puderbach (ots)

Am 23.03.26 gegen 16:25 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus ein rotfarbener Kleinwagen mit erheblichen Beschädigungen und einer unsicheren Fahrweise in der Ortslage Puderbach gemeldet. Durch die Fahrweise wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Unter anderem habe eine Familie mit Kinderwagen, welche die Straße "Ackerweg" auf Höhe der Kirche überquerte, auf den Bürgersteig springen müssen, um nicht von dem rotfarbenen Kleinwagen erfasst zu werden. Der Fahrer des Kleinwagens wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Etwaige Zeugen welche ebenfalls gefährdet wurden, insb. die Familie mit dem Kinderwagen oder Zeugen die sonst sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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