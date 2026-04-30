POL-PDNR: Erstmeldung: Rettungseinsatz an der L 288

Elkenroth (ots) - Am Mittwoch, 29.04.2026, ereignete sich gegen 17:10 Uhr auf der L 286 zwischen Elkenroth und Rosenheim ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller, bei welchem der 40-jährige Fahrer des Leichtkraftrads schwer verletzt wurde. Ein 67-jähriger Skoda-Fahrer bog zuvor von der L 288 kommend nach links in Richtung Elkenroth ab, und missachtete dabei die Vorfahrt des in Richtung Rosenheim ...

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