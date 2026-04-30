Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zum Rettungseinsatz an der L288

Molzhain (ots)

Mit Presse-Erstmeldung vom heutigen Tag, 11:52 Uhr, informierte hiesige Dienststelle über einen laufenden Rettungseinsatz auf der L 288 im Bereich Molzhain. Nach aktuellem Stand ergeht folgende Nachtragsmeldung:

Der Führungszentrale des Polizeipräsidiums Koblenz wurde gegen 10:45 Uhr ein an dieser Örtlichkeit von der Straße abgekommener LKW gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden daraufhin einen Sattelzug mit deutscher Zulassung vor, welcher offenbar in Richtung Hachenburg unterwegs war, und im Streckenverlauf nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kam dieser im Dickicht zwischen und zwischen den Bäumen zum Stehen. Der 60-jährige Fahrer konnte durch Ersthelfer bewusstlos aus dem Führerhaus befreit, und anschließend erfolgreiche durch den Rettungsdienst reanimiert und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Für die Dauer des Einsatzes musste die L 288 in diesem Bereich voll gesperrt bleiben, und ist dies aufgrund von Schwierigkeiten bei der Bergung des Sattelzugs nach wie vor. Die Freigabe der Strecke wird über den Verkehrsfunk bekannt gegeben werden.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nahm vor Ort die Ermittlungen zum Sachverhalt auf. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain eingesetzt.

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