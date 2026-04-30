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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer

Elkenroth (ots)

Am Mittwoch, 29.04.2026, ereignete sich gegen 17:10 Uhr auf der L 286 zwischen Elkenroth und Rosenheim ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller, bei welchem der 40-jährige Fahrer des Leichtkraftrads schwer verletzt wurde.

Ein 67-jähriger Skoda-Fahrer bog zuvor von der L 288 kommend nach links in Richtung Elkenroth ab, und missachtete dabei die Vorfahrt des in Richtung Rosenheim fahrenden Rollerfahrers, sodass es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der 40-jährige fuhr gegen die Fahrerseite des Skodas, wodurch er über den PKW geschleudert wurde, jedoch hierbei mit dem Kopf noch gegen die Windschutzscheibe prallte.

Durch den Verkehrsunfall wurde der Zweiradfahrer mit wahrscheinlich mehreren Knochenbrühen schwer verletzt. Er wurde nach rettungsdienstlicher Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers in eine Universitätsklink geflogen.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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