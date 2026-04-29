Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in 57537 Wissen, Im Kreuztal am 29.04.2026 gegen 16.35 Uhr

Wissen (ots)

Das geschädigte Taxi stand in der Straße Im Kreuztal in 57537 Wissen ordnungsgemäß geparkt. Ein grauer Kleinwagen scherte vor dem geparkten Taxi ein und touchierte es an der vorderen linken Ecke. An dem Taxi entstand Sachschaden (ca. 2000EUR). Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der graue Kleinwagen von der Unfallstelle. Das Kennzeichen soll mit AC begonnen haben. Die flüchtige Fahrerin konnte wie folgt beschrieben werden: - weiblich, - ca. 60 Jahre alt, - Pferdeschwanz, - braun gebrannt

Hinweise nimmt die Polizei in Wissen unter 02742 935 0 entgegen

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