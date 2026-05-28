Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken am Steuer erwischt - Führerschein beschlagnahmt

Nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Hauptstraße im Ortsteil Ailingen ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 37-jährigen Autofahrer wegen Trunkenheit im Verkehr. Beamte hatten den Mann im Rahmen einer stationären Durchfahrtskontrolle auf Höhe des Rathauses gestoppt. Da den Polizisten Alkoholgeruch entgegenschlug, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Autofahrer musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Polizisten und beschlagnahmten seinen Führerschein noch vor Ort.

Eriskirch

Berauschter Pedelec-Fahrer stürzt

Unter deutlichem Einfluss von Alkohol und mutmaßlich weiteren berauschenden Mitteln hat ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwochabend im Ortsteil Schlatt einen Verkehrsunfall verursacht und sich leicht verletzt. Der Mann war in einer stark abfallenden S-Kurve der Straße "Im Lehen" in Richtung Schwediweg unterwegs, als er kurz nach den Kurven die Kontrolle verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte das Fahrrad gegen einen Metallpfosten und der 46-Jährige stürzte zu Boden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Da zudem der Verdacht auf den Konsum von Medikamenten oder Betäubungsmitteln bestand, folgte im Krankenhaus eine Blutentnahme. Dort wurde der 46-Jährige zur medizinischen Versorgung und weiteren Beobachtung stationär aufgenommen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Friedrichshafen

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet hohen Geldbetrag

Opfer einer perfiden Betrugsmasche ist am Dienstagnachmittag eine 61-jährige Frau aus Friedrichshafen geworden. Die Seniorin erhielt den Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der vorgab, ihr Konto sei gehackt worden. Unter dem Vorwand, unberechtigte Transaktionen rückgängig machen zu müssen, erschlich sich der Unbekannte das Vertrauen der Frau. Im weiteren Verlauf erlangte der Betrüger Zugriff auf das Online-Banking des Opfers. Letztlich wurden erhebliche Geldbeträge umgebucht und unter anderem in Kryptowährungen investiert. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich: Banken fordern Sie niemals am Telefon dazu auf, sensible Zugangsdaten preiszugeben oder Transaktionen zu autorisieren. Legen Sie im Zweifelsfall sofort auf und kontaktieren Sie Ihre Bank über die offizielle Telefonnummer. Informationen zu dieser und weiteren Betrugsarten finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Meersburg

Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht in der Nacht zum Donnerstag kurz nach 0 Uhr auf dem Radweg entlang der L 201 sucht das Polizeirevier Überlingen nach Zeugen. Ein 67-jähriger Rennradfahrer war von Unteruhldingen in Richtung Meersburg unterwegs, als ihm ein E-Scooter-Fahrer entgegenkam. Neben diesem fuhr ein Radfahrer ohne Licht, der sich am E-Scooter festhielt. Da der 67-Jährige vom Licht des Scooters geblendet wurde, erkannte er das unbeleuchtete Fahrrad zu spät, was zu einer Kollision und dem Sturz beider Radfahrer führte. Der Unbekannte rappelte sich jedoch sofort wieder auf, entschuldigte sich kurz und flüchtete gemeinsam mit dem E-Scooter-Fahrer in Richtung Unteruhldingen. Der Senior erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Die beiden flüchtigen Männer werden auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer oder dem beteiligten E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

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