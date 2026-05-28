PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr in der Inzigkofer Straße einen abgestellten Mercedes Vito gestreift hat. Am Vito entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Der Spurenlage zufolge dürfte der Fahrer eines Kleinkraftrads als Unfallverursacher in Betracht kommen. Hinweise zum Unfallhergang sowie zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringendorf

Polizei ermittelt nach Flächenbrand

Ein Flächenbrand im Bereich des Oberen Staudenwegs hat am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr einen Einsatz der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr ausgelöst. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge hat ein Unbekannter etwas Brennendes im Bereich einer Grasfläche zurückgelassen. Der Wind sorgte für Funkenflug, wodurch mehrere Brandherde auf einer Fläche von rund 20 qm entstanden und unter anderem auch ein Baum Feuer fing. Die Löscharbeiten der knapp 30 Wehrleute dauerten bis gegen 15.20 Uhr an. Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Zeugenhinweise sowie um Hinweise zum Verursacher.

Inzigkofen

Baum fängt Feuer

Beim Verbrennen von Gräsern im Bereich des Bahnhofs hat am Mittwoch kurz nach 18.30 Uhr ein Baum Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, eine Gefahr für den Bahnverkehr bestand jedoch nicht. Auf den 81-jährigen Verursacher kommen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen fahrlässiger Brandstiftung zu.

Bad Saulgau

Technischer Defekt führt zu Brand

Beim Brand eines Wohnmobils ist am Mittwoch auf dem Wohnmobilstellplatz bei der Sommerhoftherme Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Ein technischer Defekt im Bereich eines Elektrogeräts führte ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen 14.30 Uhr zu einer Verpuffung im Innern des Reisemobils, wodurch dieses in Brand geriet. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen in der Fußgängerzone Bei gezielten Verkehrskontrollen in den Fußgängerzonen im Bereich der Friedrichstraße und der Uferpromenade haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Dienstag zahlreiche Zweiradfahrer gestoppt. Insgesamt wurden 44 Radfahrerinnen und Radfahrer verwarnt, weil sie unberechtigt in der Fußgängerzone unterwegs waren. ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Diebstahl vorgetäuscht - Polizei ermittelt Wegen Vortäuschens einer Straftat ermitteln Beamte im Haus des Jugendrechts in Weingarten gegen einen 18-Jährigen. Der junge Mann hatte in den vergangenen Wochen seinen Personalausweis als gestohlen gemeldet. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen nun herausstellte, war der Diebstahl jedoch nur vorgetäuscht. Der 18-Jährige hatte seinen ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Unbekannter zerkratzt Fahrzeug Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter an einem VW verursacht, der am Dienstag zwischen 13 und 22 Uhr auf einem Parkplatz in der Binger Straße abgestellt war. Der Täter zerkratzte die Motorhaube und die Frontstoßstange jeweils mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren