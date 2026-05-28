Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr in der Inzigkofer Straße einen abgestellten Mercedes Vito gestreift hat. Am Vito entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Der Spurenlage zufolge dürfte der Fahrer eines Kleinkraftrads als Unfallverursacher in Betracht kommen. Hinweise zum Unfallhergang sowie zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringendorf

Polizei ermittelt nach Flächenbrand

Ein Flächenbrand im Bereich des Oberen Staudenwegs hat am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr einen Einsatz der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr ausgelöst. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge hat ein Unbekannter etwas Brennendes im Bereich einer Grasfläche zurückgelassen. Der Wind sorgte für Funkenflug, wodurch mehrere Brandherde auf einer Fläche von rund 20 qm entstanden und unter anderem auch ein Baum Feuer fing. Die Löscharbeiten der knapp 30 Wehrleute dauerten bis gegen 15.20 Uhr an. Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Zeugenhinweise sowie um Hinweise zum Verursacher.

Inzigkofen

Baum fängt Feuer

Beim Verbrennen von Gräsern im Bereich des Bahnhofs hat am Mittwoch kurz nach 18.30 Uhr ein Baum Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, eine Gefahr für den Bahnverkehr bestand jedoch nicht. Auf den 81-jährigen Verursacher kommen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen fahrlässiger Brandstiftung zu.

Bad Saulgau

Technischer Defekt führt zu Brand

Beim Brand eines Wohnmobils ist am Mittwoch auf dem Wohnmobilstellplatz bei der Sommerhoftherme Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Ein technischer Defekt im Bereich eines Elektrogeräts führte ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen 14.30 Uhr zu einer Verpuffung im Innern des Reisemobils, wodurch dieses in Brand geriet. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Fahrzeug.

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