Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Bundesstraße gesperrt

Tettnang (Bodenseekreis (ots)

Zwei Verletze und Sachschaden von mehreren 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der B 467 bei Tettnang. Ein 79 Jahre alter VW-Fahrer wollte auf Höhe Tettnang nach links in Richtung Kressbronn auf die Bundesstraße auffahren und übersah dabei eine 81 Jahre alte Kia-Fahrerin, die in Richtung Ravensburg unterwegs war. Bei der Kollision im Einmündungsbereich wurde der Kia in den Straßengraben abgewiesen. Zunächst bestand die Meldung, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei, was sich vor Ort jedoch nicht bestätigte. Der Unfallverursacher wurde von einem Rettungsdienst mit leichten Verletzungen, die Kia-Fahrerin mit wohl eher schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden erheblich beschädigten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei befand sich auch die örtliche Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B 467 war im Zuge der Unfallaufnahme bis gegen 16.15 Uhr teils voll gesperrt.

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