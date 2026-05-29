Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrüche in Kleingartenanlage

In einer Kleingartenanlage in der Steinbeisstraße haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag in mehrere Hütten und Schuppen eingebrochen. Entwendet wurden diverse Gegenstände, darunter unter anderem Werkzeug, Akkuschrauber, ein Fahrrad und Benzinkanister. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesguts auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Verkehrskontrolle

Nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag in der Römerstraße muss ein 45-Jähriger voraussichtlich mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro und einem Fahrverbot rechnen. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg stoppte den Fahrer eines Kleinlasters und stellte bei ihm im Zuge der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an, für den 45-Jährigen folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Sollte sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bestätigen, gelangt der Mann bei der Bußgeldstelle zur Anzeige.

Baindt

Radfahrer zieht sich bei Sturz schwere Kopfverletzungen zu - Polizei bittet um Hinweise

Um Hinweise zu einem Radunfall am frühen Donnerstagabend in der Friesenhäusler Straße zwischen Sulpach und Friesenhäusle bittet die Verkehrspolizei Ravensburg. Kurz nach 17.15 Uhr wurde auf dem Geh- und Radweg im Bereich der Iltisstraße ein Radfahrer mit schwereren Verletzungen gemeldet. Der 80-Jährige war offensichtlich mit seinem Rad gestürzt, Weiteres zum Unfall ist bislang nicht bekannt. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Personen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-5333 zu melden.

Aulendorf

Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 27-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend. Beamte des Polizeireviers Weingarten hatten den Mann auf seinem Motorroller kontrolliert und dabei festgestellt, dass er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Auf den 27-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu, seine Fahrt musste er selbstverständlich beenden.

Wangen im Allgäu

Autofahrer setzt zum Überholen an - Unfall mit rund 14.000 Euro Sachschaden

Rund 14.000 Euro Sachschaden hat ein 22-Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 325 zwischen Leupolz und Herfatz verursacht. Der VW-Fahrer beabsichtigte offensichtlich, einen vorausfahrenden Sattelzug in Richtung Leupolz zu überholen, und hatte sich zum Überblicken der Strecke zur Fahrbahnmitte hin orientiert. Wegen eines Entgegenkommenden musste der 22-Jährige jedoch abbremsen und fuhr bei seinem Fahrmanöver hinten auf den Auflieger des Sattelzugs auf. Durch die Kollision kam der VW von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 12.000 Euro, der am Sattelzug-Auflieger auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Kißlegg

Schaufensterscheibe beschädigt

Schätzungsweise über 1.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagnachmittag an einem Café in der Herrenstraße angerichtet. Offensichtlich mutwillig wurde die Schaufensterscheibe des Geschäfts mit einem Gegenstand eingeworfen oder eingeschlagen. Der Polizeiposten Vogt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu der Tat und dem unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Amtzell

Baggerschaufel gestohlen

Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberau und Pfärrich eine Baggerschaufel im Wert mehrerer hundert Euro gestohlen. Die Täter starteten offensichtlich den dort im Rahmen von Bauarbeiten befindlichen Minibagger und transportierten einen der Löffel des Baggers ab. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 auf dem Polizeiposten Vogt zu melden.

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