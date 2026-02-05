PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Waldrach (ots)

Am Donnerstag, 05.02.2026 soll es gegen 06:40 Uhr auf der K 12 zwischen Waldrach und Korlingen zu einer Verkehrsgefährdung gekommen sein, bei dem ein PKW im unübersichtlichen Kurvenbereich einen anderen PKW überholt habe. Nur durch eine Vollbremsung konnte eine Kollision mit dem Gegenverkehr, aber auch mit dem Überholten verhindert werden. Bei dem Überholer handelte es sich um einen grauen VW Golf. Zeugen, insbesondere der möglicherweise geschädigte PKW aus dem Gegenverkehr werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier

