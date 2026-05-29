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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin

Rund 1,5 Promille hat ein Alkoholtest bei einer 37-jährigen Autofahrerin angezeigt, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Freitag gegen 2 Uhr auf der B 32 gestoppt haben. Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei zuvor die auffällige Fahrweise der Frau gemeldet. Sie musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Den Führerschein der 37-Jährigen behielten die Beamten ein.

Meßstetten

Reiterin bei Unfall schwer verletzt

Eine 18-Jährige ist bei einem Reitunfall im Bereich Heinstetten am Donnerstag gegen 18.45 Uhr schwer verletzt worden. Die junge Frau befand sich auf einem Ausritt, als das Pferd im Galopp durchging. Die 18-Jährige stürzte zu Boden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Klinik.

Bingen/Wald/Landkreis Sigmaringen

Polizei warnt vor Asphaltbetrügern

Mutmaßliche Betrüger haben in den vergangenen Tagen in mehreren Ortschaften im Landkreis Sigmaringen Teerarbeiten angeboten. Die bislang unbekannten Männer sprachen dabei Grundstücksbesitzer an und unterbreiteten vermeintlich günstige Angebote für Asphaltarbeiten. In mindestens zwei Fällen kam es zum mündlichen Vertragsabschluss, woraufhin die Unbekannten die vereinbarten Flächen teerten. Die Arbeiten wurden jedoch nicht fachgerecht verrichtet. Zudem verlangten die Männer im Anschluss mit Nachdruck die sofortige Bezahlung einer weitaus höheren Summe als vereinbart. Da die Betroffenen in beiden Fällen jedoch nicht bezahlten, entstand bislang kein finanzieller Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen und warnt vor Haustürgeschäften dieser Art. Verständigen Sie im Zweifelsfall sofort die Polizei. Informationen zu den gängigen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Bad Saulgau

Senior wird von eigenem Auto mitgeschleift

Schwere Verletzungen hat ein 87-Jähriger am späten Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf seinem Grundstück erlitten. Der Senior befand sich außerhalb seines Wagens, als dieser plötzlich ins Rollen geriet. Dabei verfing sich ein Bein des 87-Jährigen im vorderen Radkasten, wodurch der Mann von dem rollenden Wagen einige Meter mitgeschleift wurde. Der Audi kam schließlich an Sträuchern zum Stillstand. Kräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr befreiten den 87-Jährigen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Senior anschließend in eine Klinik. Die Polizei schließt nach derzeitigem Kenntnisstand Fremdverschulden aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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