Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagmorgen gegen 11.30 Uhr missachtete ein 63-jähriger VW-Fahrer beim Rechtsabbiegen vom Meisenweg in die Zeppelinstraße die Vorfahrt eines Motorrollerfahrers und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 125er Roller kippte nach der Kollision zur Seite und schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wodurch sich der 77-jährige Fahrer schwere Verletzungen zuzog und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der städtische Baubetriebshof beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn.

Uhldingen-Mühlhofen

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - Fahrer wird leicht verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Nissan-Fahrer am Freitagabend gegen 21.10 Uhr auf der B31 von der Fahrbahn abgekommen. Der 52-Jährige fuhr in Fahrtrichtung Friedrichshafen und kam auf Höhe Birnau nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug zunächst auf den Gehweg geriet und im weiteren Verlauf frontal gegen ein Geländer prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte anschließend mit einem heranfahrenden Mercedes eines 25-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn waren die freiwillige Feuerwehr Uhldingen, die Straßenmeisterei Überlingen sowie eine Kehrmaschine im Einsatz. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.

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