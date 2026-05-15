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Polizei Eschwege

POL-ESW: Nach Körperverletzung: 21-Jähriger greift Polizeibeamtin an und verletzt sie

Eschwege (ots)

Hessisch-Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis):

Ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 21-Jähriger hat am Mittwochabend in Hessisch-Lichtenau erst zwei andere Männer geschlagen und gebissen und anschließend eine Polizeibeamtin angegriffen. Die Polizistin verlor kurzzeitig das Bewusstsein und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da sich der Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Kurz nach 23 Uhr war die Streife der Polizeistation Hessisch-Lichtenau in die Hopfelder Straße gerufen worden. Bei Eintreffen der Beamten lag der 21-Jährige, der zuvor die beiden Männer angegriffen haben soll, augenscheinlich hilflos auf der Straße. Er wurde von der Polizeibeamtin aufrecht hingesetzt und stabilisiert, als er sie plötzlich und völlig unvermittelt angriff. Dabei fiel sie mit dem Kopf auf den Asphalt und verlor das Bewusstsein. Der 21-Jährige, der völlig außer Rand und Band geriet, wurde daraufhin unter Gegenwehr von ihrem Kollegen festgenommen. Da ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen einen Wert von fast 1,9 Promille ergab und überdies Anzeichen vorlagen, dass er auch unter Drogeneinfluss stand, nahm ihm ein Arzt zur Feststellung der genauen Alkohol- und Drogenkonzentration eine Blutprobe ab. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Psychiatrisches Krankenhaus gebracht, wobei er auch noch die Krankentransportliege des Fahrzeugs durch Bisse beschädigte. Die verletzte Polizeibeamtin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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