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Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehr als 30 Hakenkreuze in Witzenhausen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Witzenhausen (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstagnachmittag wurden der Polizei zahlreiche Farbschmierereien in Witzenhausen mitgeteilt. Wie eine am Tatort eingesetzte Streife der Polizeistation Witzenhausen berichtet, stellten die Beamten entlang der Straße "Auf der Mühlengelster" insgesamt 33 Hakenkreuze auf mehreren Garagentoren, zwei Stromkästen, einem Trafohäuschen sowie einem Mülleimer, einer Laterne und einem Straßenschild fest. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 6. Mai, 13:00 Uhr und Sonntagabend, als der Mitteiler diese entdeckt hatte, eingegrenzt werden. Wann genau die bislang unbekannten Täter die zwischen 10x10 cm und 40x40 cm großen, verfassungsfeindlichen Symbole mit schwarzem Permanentmarker sowie gelber Sprühkreide malten und sprühten, ist nicht bekannt. Am heutigen Mittwochmorgen stellte eine Polizeistreife noch fünf weitere Hakenkreuze fest. Diese wurden in der Zeit seit dem gestrigen Dienstagmittag ebenfalls im Bereich der Straße "Auf der Mühlengelster" mit schwarzem Permanentmarker auf die Rückseite eines Geschäftsgebäudes geschmiert.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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