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Polizei Eschwege

POL-ESW: Vorfahrt missachtet

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 08:00 Uhr befuhr heute Morgen eine 72-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die Leuchtbergstraße in Eschwege vom dortigen Kreisel aus kommend in der Absicht nach links in die Straße "Zweiter Wiesenweg" abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 59-Jährigen aus Eschwege, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Durch den Zusammenstoß, wurde der 59-Jährige auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und dadurch leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben.

Um 12:07 Uhr bog ein 66-Jähriger aus Asbach von einem Parkplatz nach links auf die Straße "Städtersweg" in Bad Sooden-Allendorf ein. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einer 35-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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