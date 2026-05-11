Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.05.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am 10.05.26, um 02:00 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger aus Weißenborn mit seinem Pkw die L 3300 zwischen Weißenborn und Rambach. Dabei geriet er in einer Kurve mit dem Auto von der Landesstraße ab und prallte gegen einen Durchlass. Das Auto war dadurch nicht mehr fahrbereit. Da der Fahrer anschießend die Unfallstelle verließ wird wegen Unfallflucht ermittelt. Zusätzlich wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand, so dass auch eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Trickdiebstahl

Um 20:20 Uhr wurde am vergangenen Samstagabend in der Walhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf ein Trickdiebstahl verübt. Zu dieser Zeit wurde eine 90-Jährige aus der Kurstadt auf dem Parkplatz gegenüber der Hospitalkapelle aus einem schwarzen Pkw heraus angesprochen, der neben ihr angehalten hatte. Das Gespräch führte ein Mann, eine Beifahrerin stieg dann aus und bergab sich zu der 90-Jährigen. Durch Ablenkung und Täuschen fasste die Tatverdächtige die Geschädigte auch im Bereich des Oberkörpers / Hals an. Die 90-Jährige bemerkte dann kurz darauf, dass ihre Goldkette mit Kleeblattanhänger, die sie am Hals getragen hatte, gestohlen wurde. Der genaue Wert der Kette ist nicht bekannt. Von den Tatverdächtigen ist nur bekannt, dass diese mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Bedrohung

Wegen Bedrohung ermittelt die Polizei in Hessisch Lichtenau gegen einen 26-Jährigen aus der Gemeinschaftsunterkunft in der Blücherstraße in Hessisch Lichtenau. Dieser hatte einen Mitbewohner verbal bedroht und soll dabei ein Küchenmesser in der Hand gehalten haben. Bei dieser Auseinandersetzung soll auch noch ein Fenster beschädigt worden sein. Sachschaden: ca. 100 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Am 08.05.26 wurde in den Abendstunden festgestellt, dass Unbekannte in der Straße "An der Fährgasse" in Witzenhausen mehrere Hakenkreuze auf den dortigen Jüdischen Friedhof aufgebracht haben. Mit einem schwarzen Edding wurden das Tor und die Informationstafel sowie eine Brücke mit insgesamt 21 derartigen verbotenen Symbole beschmiert. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Telekommunikationseinrichtungen

Angezeigt wurden weitere Beschädigungen an Telekommunikationsanlagen in Witzenhausen. Insgesamt wurden neun Verteilerkästen der Glasfaserversorgung unberechtigt geöffnet und überwiegend die Hauptversorgungskabel durchtrennt. In zwei Fällen wurden die Hausanschlusskabel durchtrennt. Betroffen waren die Straßen "Am Steintor"/ "Am Sande"/ "Am Johannisberg"; Rosenweg/ Blumenweg; Wartebergstraße/ Fliederweg; "Wolfshecke"; Feldstraße und Grabenstraße. In Ermschwerd waren die Witzenhäuser Landstraße, die Blickershäuser Straße und die Straße "Birkenweg/ Vor der Katze" betroffen. Durch die geschädigte Firma wird der Sachschaden mit ca. 50.000 EUR angegeben. Die Taten dürften sich ebenfalls am Montagnachmittag, den 04.05.26 ereignet haben. An diesem Nachmittag wurden in der Walburger Straße in Witzenhausen drei Verteilerkästen für die Glasfaserversorgung aufgebrochen und die darin installierten Versorgungskabel der Glasfaseranschlüsse durchtrennt. In diesem Zusammenhang ergaben sich Hinweise auf eine männliche Person, die mit einer weißen Latzhose mit schwarzen Flecken (möglicherweise auch ein Knieschutz) im Bereich der Knie bekleidet war. Der Tatverdächtige trug eine cremefarbene Basecap. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 oder die Kripo in Eschwege unter der tel.: 05651/9250 entgegen. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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