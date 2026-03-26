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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizei stellt Mountainbike sicher - Eigentümer gesucht

POL-EL: Nordhorn - Polizei stellt Mountainbike sicher - Eigentümer gesucht
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Nordhorn (ots)

Am Montag, 23. März 2026, wurde in Nordhorn im Hohenkörbener Weg durch die Polizei ein Mountainbike der Marke "Bulls" (siehe Foto) sichergestellt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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