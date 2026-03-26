Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Polizei stellt Mountainbike sicher - Eigentümer gesucht
Nordhorn (ots)
Am Montag, 23. März 2026, wurde in Nordhorn im Hohenkörbener Weg durch die Polizei ein Mountainbike der Marke "Bulls" (siehe Foto) sichergestellt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.
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