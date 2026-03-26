POL-EL: Nordhorn - Polizei stellt Mountainbike sicher - Eigentümer gesucht

Meppen (ots) - Gestern Abend, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der Schülerwiese in Meppen zu einem schweren Raub auf zwei 17-jährige Jugendliche. Die beiden Jugendlichen hatten sich mit drei weiteren Personen verabredet, um eine vergangene Streitigkeit zu klären. Vor Ort trafen sie jedoch auf eine deutlich größere Gruppe von etwa 30 Gleichaltrigen. Die Jugendlichen wurden von der Gruppe umzingelt, durchsucht und beraubt. ...

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