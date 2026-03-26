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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Überfall auf einen 74-Jährigen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern Nacht, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Burgstraße in Nordhorn zu einem versuchten Raub. Ein 74-jähriger Mann wurde von drei bislang unbekannten Tätern geschubst und aufgefordert, sein Portemonnaie herauszugeben. Er verweigerte die Herausgabe, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Durch die körperlichen Angriffe wurde der 74-Jährige leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/788550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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