Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Versuchter Überfall auf einen 74-Jährigen - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Gestern Nacht, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Burgstraße in Nordhorn zu einem versuchten Raub. Ein 74-jähriger Mann wurde von drei bislang unbekannten Tätern geschubst und aufgefordert, sein Portemonnaie herauszugeben. Er verweigerte die Herausgabe, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Durch die körperlichen Angriffe wurde der 74-Jährige leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/788550 zu melden.
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