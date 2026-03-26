Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Überfall auf zwei Jugendliche - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Gestern Abend, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der Schülerwiese in Meppen zu einem schweren Raub auf zwei 17-jährige Jugendliche.

Die beiden Jugendlichen hatten sich mit drei weiteren Personen verabredet, um eine vergangene Streitigkeit zu klären. Vor Ort trafen sie jedoch auf eine deutlich größere Gruppe von etwa 30 Gleichaltrigen. Die Jugendlichen wurden von der Gruppe umzingelt, durchsucht und beraubt. Dabei wurden ihnen Bargeld und ein Tierabwehrspray entwendet. Daraufhin wurde einer der beiden Jugendlichen mit Schlagstöcken und Schlagringen geschlagen. Der zweite Jugendliche konnte zunächst wegrennen, wurde jedoch von einigen Tätern verfolgt und schließlich eingeholt, woraufhin auch er geschlagen wurde. Während der Verfolgung gelang es ihm, die Polizei zu alarmieren. Als die Täter bemerkten, dass die Polizei gerufen wurde, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beide Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben können, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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