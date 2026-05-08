Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.05.26

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 11:56 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 50-Jähriger aus Eisenach mit einem Pkw die BAB 44 in Richtung Sontra. Vor ihm fuhr zu dieser Zeit ein weißer Transporter mit Pritschenaufbau und Plane. Beide fuhren die Abfahrt "Ringgau" ab und anschließend in den dortigen Kreisverkehr. Als der Transporter seine Geschwindigkeit verlangsamte bemerkte dies der 50-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den Transporter auf. Möglicherweise hat der Fahrer des Transporters, der ein polnisches Kennzeichen hatte, den Anstoß nicht bemerkt, da dieser seine Fahrt fortsetzte. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 05.05.26 und dem 07.05.26 wurde eine Wand in der Unterführung in der Straße "Am Nordbahnhof" in Witzenhausen mit politischen Parolen großflächig mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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