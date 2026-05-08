PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Geldbörsendiebstähle

Eschwege (ots)

Werra-Meißner-Kreis

Am gestrigen Donnerstag kam es zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen im Kreisgebiet.

So wurde im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege einer 82-Jährigen aus Schimberg das Portmonee während des Einkaufs am späten Vormittag entwendet. Dieses hatte sie in einem Einkaufskorb gelegt, der wiederum im Einkaufswagen abgestellt war. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in der roten Geldbörse. Schaden: ca. 300 EUR.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich im Netto-Markt in der Herderstraße in Hessisch Lichtenau. In diesem Fall wurde einer 50-Jährigen aus Hessisch Lichtenau das Portmonee gegen 10:10 Uhr aus dem Einkaufskorb gestohlen. In diesem befanden sich neben Ausweisen und Bargeld auch die Bankkarte. Mit dieser wurden durch den oder die Täter kurz darauf ein Betrag von 650 EUR abgehoben. Der gesamte Schaden beläuft sich dadurch auf ca. 900 EUR.

Und auch im Aldi-Markt in der Straße "In der Werraaue" in Wanfried waren gestern Nachmittag, um 14:00 Uhr, Diebe unterwegs. Während des Einkaufs wurde einer 73-Jährigen aus Lengenfeld unterm Stein das Portmonee aus der Handtasche entwendet. In diesem befanden sich 60 EUR Bargeld und persönliche Dokumente.

Hinweise bitte an die örtlichen Polizeidienststellen in Eschwege (Tel.: 05651/9250) oder Hessisch Lichtenau (Tel.: 05602/93930).

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 15:15

    POL-ESW: Pressebericht vom 07.05.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Vorfahrt missachtet Um 16:42 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 47-Jähriger aus Geisleden mit seinem Pkw von Frieda kommend nach links auf die B 249 in Richtung Wanfried abzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 33-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard. Durch den Zusammenstoß beider Autos wurden die beiden Fahrer und eine 17-Jährige ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 12:19

    POL-ESW: Schockanrufe

    Eschwege (ots) - Am gestrigen Mittwoch wurden der Polizei in Eschwege mehrere Schockanrufe im Raum Bad Sooden-Allendorf und den Gemeinden Meißner und Berkatal gemeldet. Unter den bekannten Legenden wurden durch die Anrufer, die sich als Tochter oder Sohn ausgaben und von einem tödlichen Unfall berichteten, versucht Informationen über vorhandenen Wertsachen (Bargeld, Schmuck) zu erhalten. In anderen Anrufen gaben sich die Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus. ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 10:46

    POL-ESW: Pressebericht vom 06.05.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall auf Tankstellengelände Um 10:35 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 74-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw das Tankstellengelände in der Reichensächser Straße in Eschwege. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw VW streifte sie das Auto seitlich, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 13:20 Uhr beschädigte gestern Mittag eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren