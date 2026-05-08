Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Geldbörsendiebstähle

Eschwege (ots)

Werra-Meißner-Kreis

Am gestrigen Donnerstag kam es zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen im Kreisgebiet.

So wurde im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege einer 82-Jährigen aus Schimberg das Portmonee während des Einkaufs am späten Vormittag entwendet. Dieses hatte sie in einem Einkaufskorb gelegt, der wiederum im Einkaufswagen abgestellt war. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in der roten Geldbörse. Schaden: ca. 300 EUR.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich im Netto-Markt in der Herderstraße in Hessisch Lichtenau. In diesem Fall wurde einer 50-Jährigen aus Hessisch Lichtenau das Portmonee gegen 10:10 Uhr aus dem Einkaufskorb gestohlen. In diesem befanden sich neben Ausweisen und Bargeld auch die Bankkarte. Mit dieser wurden durch den oder die Täter kurz darauf ein Betrag von 650 EUR abgehoben. Der gesamte Schaden beläuft sich dadurch auf ca. 900 EUR.

Und auch im Aldi-Markt in der Straße "In der Werraaue" in Wanfried waren gestern Nachmittag, um 14:00 Uhr, Diebe unterwegs. Während des Einkaufs wurde einer 73-Jährigen aus Lengenfeld unterm Stein das Portmonee aus der Handtasche entwendet. In diesem befanden sich 60 EUR Bargeld und persönliche Dokumente.

Hinweise bitte an die örtlichen Polizeidienststellen in Eschwege (Tel.: 05651/9250) oder Hessisch Lichtenau (Tel.: 05602/93930).

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell