Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (601) Versuchtes Tötungsdelikt in Nürnberg - Zwei Tatverdächtige in Haft

Nürnberg (ots)

In der Nacht zu Pfingstsonntag (08.06.2025) erlitt im Nürnberger Norden ein 41-Jähriger schwere Verletzungen durch Fußtritte gegen den Kopf. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen zwei Tatverdächtige.

Gegen 02:00 Uhr ging beim Notruf der Polizei die Mitteilung ein, dass zwei Männer auf einem Tankstellengelände in der Bucher Straße auf einen am Boden liegenden Mann eintreten sollen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost traf einen 41-jährigen Mann mit erheblichen Gesichtsverletzungen an. Der Geschädigte geriet zuvor mit zwei Männern in Streit, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Im Verlauf dieser führten die beiden Männer mehrere massive Fußtritte gegen den Kopf des am Boden liegenden 41-Jährigen aus und flüchteten anschließend.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, der Grenzpolizeiinspektion Flughafen sowie eines Diensthundeführers führte nach kürzester Zeit zur Festnahme eines 31-jährigen und eines 42-jährigen Tatverdächtigen.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete bei beiden Tatverdächtigen die Durchführung einer Blutentnahme an.

Die durch die Auseinandersetzung entstandenen Verletzungen am Kopf des 42-Jährigen wogen so schwer, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Eine anfangs nicht auszuschließende Lebensgefahr bestätigte sich nicht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine Spurensicherung sowie erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch. Die Nürnberger Mordkommision kam ebenfalls hinzu und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei führte die beiden Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes vor. Dieser erließ gegen beide Tatverdächtige einen Untersuchungshaftbefehl.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell