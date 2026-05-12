Polizei Eschwege

POL-ESW: Folgemeldung: Vermisster 15-Jähriger ist wieder da

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Der vermisste 15-Jährige, zu dem die Polizei am gestrigen Montag eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte, ist wieder da. Er konnte in Nordrhein-Westfalen angetroffen und an einen Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden, die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

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