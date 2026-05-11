Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall: Bus schiebt mehrere Fahrzeuge zusammen

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Warburg (ots)

Ein Linienbus hat bei einem Auffahrunfall auf der B7 in Höhe Warburg-Herlinghausen mehrere Fahrzeuge aufeinander geschoben und für einen hohen Sachschaden gesorgt. Drei Personen wurden leicht verletzt, die B7 war in diesem Bereich über mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ereignete sich der Unfall hinter einem Lkw, der in Fahrtrichtung Warburg wegen einer Panne am Fahrbahnrand stand und die Gefahrenstelle mit einem Warndreieck abgesichert hatte.

Gegen 13.30 Uhr musste ein Pritschenwagen mit Anhänger hinter dem Pannen-Lkw anhalten. Dahinter warteten noch ein VW Passat und ein Mercedes. Der Fahrer eines nachfolgenden Linienbusses erkannte die Situation allerdings nicht rechtzeitig und fuhr auf den wartenden Mercedes auf. Dabei schob er das Auto auf den Passat und diesen wiederum auf das wartende Anhänger-Gespann.

Der 37-jährige Busfahrer blieb unverletzt, leicht verletzt wurde allerdings der 68-jährige Mercedes-Fahrer, der zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 33-jährige Passat-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Leicht verletzt wurde außerdem eine 49-jährige Mitfahrerin in dem Pritschenwagen, die vor Ort medizinisch versorgt wurde. Unverletzt blieben der ebenfalls 49-jährige Fahrer des Pritschenwagens und zwei weitere Mitfahrer.

Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich und liegt mindestens im höheren fünfstelligen Bereich. Am Mercedes entstand voraussichtlich Totalschaden, auch die Schäden am Passat und am Bus sind erheblich. Alle beteiligten Fahrzeuge, auch der Bus, mussten abgeschleppt werden. Die B7 war wegen der aufwändigen Bergungsarbeiten über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen bis etwa 16 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde bei Wettesingen und Niederlistingen abgeleitet. /nig

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