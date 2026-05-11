Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

Auf dem Parkplatz der Deutschen Post in der Emmerkertorstraße in Borgentreich kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Ford Transit war am Freitag, 8. Mai, gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt worden. Am nächsten Morgen gegen 7.50 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Deutschen Post einen Schaden an dem Fahrzeug fest. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten Spuren an der Unfallstelle. Die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

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