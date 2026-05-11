Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in ehemalige Zuckerfabrik - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 9. Mai, 22 Uhr, bis Sonntag, 10. Mai, 00.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik an der Bahnhofstraße in Warburg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

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