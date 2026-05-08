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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß mit Reh - Pkw-Fahrer leicht verletzt

Brakel (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 8. Mai, kam es gegen 5.45 Uhr auf der Landesstraße 886 zwischen Brakel-Bellersen und Marienmünster-Bredenborn zu einem Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung. Ein 38-jähriger Mann aus dem Kreis Höxter befuhr mit einem Ford die L 886 in Richtung Bredenborn, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Wildtier. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und begab sich nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für das Reh kam jede Hilfe zu spät, es verendete an der Unfallstelle. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erhöhte Gefahr von Wildwechsel in den ländlichen Bereichen hin und gibt folgende Hinweise:

   -	Geschwindigkeit anpassen und vorausschauend fahren, insbesondere
an Wald- und Feldrändern sowie auf Strecken mit entsprechender 
Beschilderung
   -	Besondere Vorsicht in der Dämmerung, da Wildtiere in dieser Zeit
besonders aktiv sind
   -	Nicht ausweichen - eine kontrollierte Vollbremsung ist in der 
Regel sicherer als ein riskantes Ausweichmanöver
   -	Nach einem Wildunfall: Warnblinkanlage einschalten, Unfallstelle
absichern, Polizei informieren und verletzte Tiere nicht anfassen 
/rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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