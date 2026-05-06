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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus - dunkler Mercedes flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Beverungen (ots)

Am Dienstag, 5. Mai, kam es in Beverungen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Unter den Selskämpen". Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche Gegenstände entwendet wurden. In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurde ein dunkler Mercedes-Pkw beobachtet, der möglicherweise mit einem ausländischen Kennzeichen unterwegs war. Ob ein Zusammenhang mit der Tat besteht, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder das beschriebene Fahrzeug gesehen haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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