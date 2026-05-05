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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kind auf Fahrrad übersieht Pkw - leicht verletzt

Warburg (ots)

Am Montagabend, 4. Mai, kam es in Warburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 20.15 Uhr befuhr der 14-jährige Junge aus Warburg mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Fahrtrichtung Kasseler Straße. Zeitgleich war ein 36-jähriger Mann, ebenfalls aus Warburg, mit einem Mercedes auf der Straße "Hinter der Mauer Süd" unterwegs und beabsichtigte, auf die Hauptstraße einzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Radfahrer den Pkw, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß stürzte der 14-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in Begleitung seiner Mutter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw sowie am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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