Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 32-Jähriger mit Messer sorgt für Polizeieinsatz

Höxter (ots)

Für einen Polizeieinsatz in Höxter hat ein 32-Jähriger gesorgt, der mit einem Messer in der Hand über eine Innenstadt-Straße ging. Die Polizei konnte den psychisch auffälligen Mann nach kurzer Zeit überwältigen und festnehmen.

Am Montag, 4. Mai, wurde der 32-Jährige gegen 7:50 Uhr dabei beobachtet, wie er mit einem Schälmesser bzw. einem kleinen Jagdmesser in der Hand die Nicolaistraße entlang in Richtung Fußgängerzone Höxter ging. Er hantierte mit dem Messer in der Luft, konkret bedrohte er aber niemanden.

Die herbeigerufene Polizei war schnell vor Ort. Bei Ansprache durch die Einsatzkräfte zeigte der Mann keine Reaktion, sondern ging langsam weiter in Richtung Fußgängerzone. Weitere Personen hielten sich im direkten Umfeld nicht auf.

Als der Mann mit dem Messer weiterhin mehrfach in die Luft nach oben stach, griffen die Einsatzbeamten zu und überwältigten den 32-Jährigen. Daraufhin ließ er das Messer fallen, sackte auf die Knie und konnte durch die eingesetzten Kräfte fixiert werden. Das Messer wurde sichergestellt.

Anschließend wurde er für alle weiteren Maßnahmen zur Polizeiwache nach Höxter gebracht. Auf Veranlassung des zuständigen Ordnungsamtes wurde er in die Psychiatrie zwangseingewiesen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann bereits in psychiatrischer Behandlung, die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an.

Während des Einsatzes kam es im Bereich Nicolaistraße zu Verkehrsbehinderungen. /nig

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