Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall beim Einfahren auf die Fahrbahn - Mitfahrerin verletzt

Warburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Donnerstag, 30.04.2026, auf der Straße Kasseler Tor im Warburger Ortsteil Scherfede.

Ein 78-jähriger Warburger fuhr mit seinem PKW gegen 10:45 Uhr vom Parkplatz der Vereinigten Volksbank in die Straße Kasseler Tor ein. Hierbei übersah er den PKW einer 55-jährigen Warburgerin, welche die Straße Kasseler Tor in Fahrtrichtung Paderborn befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich eine 35-jährige und ebenfalls in Warburg wohnhafte Mitfahrerin im PKW der 55-jährigen leichte Verletzungen zuzog. Ersten Ermittlungen zufolge hatte diese den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Die verletzte Mitfahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An den Beteiligten Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die Pflicht aller Fahrzeuginsassen hin, vor Fahrtantritt den Sicherheitsgurt anzulegen. Hierdurch werden die Folgen eines Verkehrsunfalls in erheblichem Maße gemindert. Auch in diesem Fall wären die Verletzungen der 35-jährigen weitaus geringer ausgefallen. (DL)

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