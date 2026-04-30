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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bundesweite Aktionen "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"

Höxter (ots)

Zweiradfahrer sind besonders gefährdet: Fast 30 % der verletzten Verkehrsteilnehmer im Kreis Höxter im Jahr 2025 waren mit einem Fahrrad, E-Scooter oder Motorrad unterwegs. Deshalb beteiligte sich die Polizei im Kreis Höxter am Dienstag, 28. April, am bundesweiten Kontrolltag unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" und hat verstärkt Zweiradfahrende kontrolliert. Im gesamten Kreisgebiet waren zahlreiche Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Insgesamt wurden 145 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte 55 Verstöße fest. Besonders auffällig waren hierbei Elektrokleinstfahrzeuge: Allein 23 Verstöße betrafen die sogenannten E-Scooter. Besonders rücksichtslos verhalten sich die Fahrer dieser kleinen Flitzer, aber auch Fahrradfahrer, wenn sie Gehwege oder Fußgängerzonen befahren. Die zu Fuß Gehenden fühlen sich oft bedrängt und tatsächlich kommt es immer wieder zu Unfällen. Bei acht E-Scooter-Fahrer und acht Fahrradfahrer mussten derartige Verstöße geahndet werden. Daneben konnten drei Fahrer von E-Rollern keinen Versicherungsschutz nachweisen, dreimal wurden zwei Personen auf einem E-Scooter angetroffen. Auch dies ist aus gutem Grund verboten, da die Fahreigenschaften des Rollers erheblich beeinträchtigt werden. Ein Anstieg der Unfallzahlen mit E-Scootern um 500 % im Jahr 2025 mit jetzt 17 Verletzten macht deutlich, dass hier Handlungsbedarf besteht. Da keine Schutzausstattung an den Fahrzeugen vorhanden ist und regelmäßig auch kein Helm getragen wird, sind die Fahrer der E-Scooter bei Verkehrsunfällen besonders verletzungsanfällig. "Machen Sie sich das Risiko bewusst und fahren Sie rücksichtsvoll und regelkonform. So tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer bei. Gehen Sie davon aus, dass die Polizei die E-Scooter im Blick hat und diese weiterhin kontrollieren wird," so Markus Tewes, Leiter der Direktion Verkehr bei der Polizei Höxter. Auch an Eltern appelliert die Polizei, da vielfach Kinder und Jugendliche verkehrswidrig mit E-Scootern auffallen. Auch die Motorräder standen im Blickpunkt der kontrollierenden Beamten. Hier wurden sieben Verstöße geahndet, auffällig war ein Verkehrsverstoß auf der B241 bei Beverungen: Ein 36-jähriger Kradfahrer aus Lauenförde wurde mit einer Geschwindigkeit von 170 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Insgesamt zeigt das Ergebnis des Kontrolltages, dass mehr als ein Drittel der kontrollierten Fahrzeuge einen Verstoß aufwies. Die Polizei im Kreis Höxter appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden: "Seien sie aufmerksam und rücksichtsvoll und halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Damit schützen Sie Gesundheit und Leben aller Verkehrsteilnehmer"

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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