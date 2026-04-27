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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrertür beschädigt - Polizei such Zeugen

Brakel (ots)

Am Sonntag, 26. April, kam es in der Königsstraße in Brakel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Ford Focus wurde im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 12.00 Uhr beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte der Schaden an der Fahrertür durch ein Fahrrad verursacht worden sein. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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