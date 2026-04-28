Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior fährt gegen Hauswand und flüchtet - Zeuge ermöglicht schnelle Aufklärung

Beverungen (ots)

Am Montag, 27. April, kam es gegen 18.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Blankenauer Straße in Beverungen zu einer Verkehrsunfallflucht, die dank eines aufmerksamen Zeugen schnell aufgeklärt werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte ein 84-jähriger Mann aus Bad Karlshafen mit seinem Ford Mondeo auf dem Parkplatz eines Gesundheitszentrums. Dabei stieß er zweimal gegen die Hauswand des Gebäudes. Kurz darauf setzte sich eine ältere Dame auf den Beifahrersitz. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und sprach den Fahrer auf den entstandenen Schaden an. Der 84-Jährige ignorierte den Hinweis jedoch und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. An der Halteranschrift konnte der Fahrer schließlich angetroffen werden. Aufgrund der Gesamtumstände wurde eine Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen beim zuständigen Straßenverkehrsamt angeregt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 900 Euro. Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Zeugen. Durch dessen Hinweise konnte die Verkehrsunfallflucht schnell geklärt werden./rek

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