Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ladendiebin dreht durch - zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Warburg (ots)

Am Dienstag, 28. April, kam es gegen 20.10 Uhr in Warburg zu einem tätlichen Angriff auf zwei Beamte der Polizeiwache Warburg. Eine 50-jährige Frau aus Warburg hatte zuvor in zwei Lebensmittelgeschäften am Paderborner Tor Lebensmittel entwendet. In der Folge wurde der Notruf verständigt. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf, als die Situation während der polizeilichen Maßnahmen eskalierte. Die Frau trat plötzlich in Richtung der Einsatzkräfte. Dabei wurden die beiden Beamten leicht verletzt. Die Polizeikräfte brachten die Frau zu Boden und fixierten sie. Aufgrund des Verdachts einer Alkoholisierung ordnete ein Richter eine Blutprobenentnahme an. Nach der Blutentnahme wurde die 50-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet./rek

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