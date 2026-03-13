PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeitungen in Brand gesetzt - Taschendiebe

Kierspe (ots)

Ein 39-jähriger Mann hat am Freitag gegen 2 Uhr am Busbahnhof an der Bahnhofstraße einen Stapel Zeitungen in Brand gesetzt. Eine Zeugin beobachtete die Tat und rief die Polizei. Der erklärte der 39-Jährige, dass ihm kalt gewesen sei. Deshalb habe er die Zeitungen in Brand gesetzt. Die Polizeibeamten löschten das Feuer, schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer und erteilten einen Platzverweis.

Taschendiebe haben am Donnerstag in Kierspe zugegriffen. Zwischen 10.50 und 11.10 Uhr hielt sich eine 53-jährige Frau in einem Discounter an der Kölner Straße auf. Als sie das Geschäft verließ, stellte sie fest, dass ihr Rucksack aufstand und die Geldbörse fehlte. Einer 70-jährigen Frau wurde um 12.25 Uhr nach dem Einkaufen in einem Discounter die Geldbörse gestohlen. Sie war im Vorraum stehengeblieben und legte ihre Geldbörse kurz aus den Mülltrenner, um Wechselgeld zu sortieren. In diesem Moment sah sie eine Hand von hinten, die ihre Börse ergriff. Das Ganze passierte so schnell, dass sie kaum noch etwas von dem Täter sah. Die recht dünne Person trug einen dunkelblauen Hoody mit Kapuze über dem Kopf, schwarze Boots und eine mittelblaue Jeanshose. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
